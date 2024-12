Lanazione.it - Cattivi odori in città. Scatta l’Interrogazione

Leggi su Lanazione.it

"GrossetoAperta" torna a interrogare il sindaco per avere risposte sulle maleodoranze che da giorni stanno nuovamente investendo ladi Grosseto, verosimilmente prodotte dagli otto impianti di biogas. "Alla fine della scorsa consiliatura, nel luglio del 2021, Vivarelli Colonna si congratulava con se stesso per aver firmato un protocollo tra il Comune di Grosseto e i titolari degli impianti di biogas che – dicono Carlo De Martis e Marilena Del Santo – avrebbe normato l’uso del biogas "al fine risolvere i problemi relativi agli". Evidentemente qualcosa non ha funzionato". GrossetoAperta ha dunque presentato un’interrogazione al sindaco. "Chiediamo innanzitutto di sapere se quel protocollo siglato con i titolari degli impianti a biogas, per quanto blando, sia stato almeno rispettato – asi legge – e quali accertamenti ha eseguito il Comune, se ne ha eseguiti.