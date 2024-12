.com - Bosnia, video intervista Sanremo Giovani 2024: «Legato alle mie radici, l’obiettivo è suonare»

La nostra, in semifinale dicon il brano Vengo dal Sud, cantautore originario di Napoli che parla delle suee di questa importante occasione di mostrare il proprio progettoVi presentiamo la nostra, in semifinale dicon il brano Vengo dal Sud. Il brano racconta l’esperienza di chi lascia le proprieper nuove opportunità, tra il desiderio di partire e il legame forte con la terra d’origine. Il testo fotografa le immagini, le tradizioni e il senso di comunità del Sud, che contrastano con la rinuncia di chi resta e la rabbia di chi parte.L’accento del Sud resta, come un veleno di nostalgia, e la metafora del ragno esprime il richiamo, mentre la musica mescola ritmi tradizionali, pop ed elettronica: un mix di sonorità che spaziano tra rap in dialetto napoletano e melodie italiane, con elementi EDM e alternative R’n’B.