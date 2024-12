Superguidatv.it - “Better man”, Robbie Wiliams si mette a nudo nel biopic: “Ho sconfitto le mie dipendenze, tranne quella con il cibo. Sanremo 94? Ero strafatto”

Leggi su Superguidatv.it

Signore e signori,Williams è arrivato in Italia. Dopo l’esibizione da brividi in Piazza Plebiscito a Napoli alla finale di “X-Factor“, l’ex cantante dei Take That è sbarcato a Roma per presentare ilman” in uscita nelle sale il primo gennaio. Uncoraggioso in cui l’artista ha deciso di raccontarsi in modo autentico, sincero, senza tralasciare le due debolezze e le sue fragilità.Il personaggio diWilliams è interpretato sul grande schermo da una scimmia. A dirigere il film Michael Gracey, noto per aver diretto “The Greatest Showman”, film campione di incassi con Hugh Jackman. Oggi, nella sala dell’hotel Hassler a Roma, si è svolta la conferenza stampa del film “man”.“man”,siWilliams, con indosso un paio di occhiali neri ha fatto il suo ingresso da una porta laterale e una volta seduto si è subito presentato: “Sono io la popstar“.