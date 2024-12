Bergamonews.it - Atalanta, suona la nona e prenditi la vetta: al Gewiss Stadium arriva il Milan

Bergamo. Otto vittorie consecutive all’attivo, sia considerando solo le ultime otto giornate di Serie A, sia considerando tutte le competizioni, quindi campionato e Champions League. Una striscia positiva che puòre a 9 ed eguagliare il record registrato nel 2019/20, forse l’unica stagione in cui a Bergamo si è accarezzato il sogno Scudetto, visto che dopo quei famosi “due terzi” di campionato la Dea era la squadra più in forma d’Italia, se non d’Europa, ed era nel gruppone delle inseguitrici della Juventus. Tempi vicini, ma anche distanti, visto che quella era ancora la Dea del Papu Gomez, di Ilicic, di Zapata. E via dicendo.Oggi la storia è diversa, perché l’non si è approcciata al campionato con la voglia di essere una sorpresa, ma di confermarsi e magari provare a fare quell’ultimo step: lottare per le posizioni di vertice.