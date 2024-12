Ilfoglio.it - Adesso che a Trieste ci vanno tutti, fuggo ad Ancona per evitare l'overturismo

Una volta andavo a, spinto dal patriottismo e dalla poesia, e mi facevano da guida i versi di Cergoly e Saba e mi sembrava una scoperta tutta mia perché fra chi conoscevo non c’era mai stato nessuno.cie io non ci metto più piede perché non sono poliamoroso nemmeno con le polis, anche con le città devo immaginarmi unico e solo. L’è antierotico.sogno chesia la mia nuova. Ci sono stato per incontrare Geminello Alvi, il più grande marchigiano vivente (non è definizione da poco, è il titolo che fu di Gino De Dominicis, Enrico Mattei, Gioachino Rossini, Monaldo e Giacomo Leopardi, Giovanni Battista Pergolesi, Sassoferrato, Raffaello, Bramante, Federico da Montefeltro, Gentile da Fabriano.). E mi sono accorto delle analogie: ugualmente adriatiche, sempre un porto e un colle e un duomo sul colle, urbanisticamente assai varie, entrambe con vestigia romane e ricordi di avventure casanoviane, con un passato aureo e un presente periferico.