X Factor 2024 qual è la location della finale

è la: dove si trova, Napoli, piazza del Plebiscitoè ladi X? Per la prima volta nella storia del talent, ladi Xviene trasmessa in esterna, e per l’occasione è stata scelta la meravigliosa piazza del Plebiscito a Napoli. Lo show inizierà alle ore 21 di oggi, 5 dicembre, in diretta su Tv8 e Sky Uno con la conduzione di Giorgia. Unaunica per una grandedi Xche vede contendersi la vittoria quattro cantanti: Patagarri, Les Votives, Lorenzo Salvetti e Mimì. Super ospiti Robbie Williams e Gigi D’Alessio.BigliettiI biglietti sono andati immediatamente a ruba su TicketOne. Essendo gratuiti e legati alla velocità di prenotazione dello spettatore, moltissimi si sono trovati a mani vuote.