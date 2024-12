Anteprima24.it - VIDEO/ De Luca su Cascone: “Non commento stupidaggini”

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minuto“Parlo solo dei problemi, nonqueste”: così, il presidente della regione Campania, Vincenzo Deha risposto ai giornalisti che gli chiedevano di commentare la vicenda di, il presidente della commissione regionale trasporti che ieri ha rimesso il suo mandato, dopo l’indagine che lo riguarda con l’accusa anche di associazione a delinquere nell’ambito dell’inchiesta che ha coinvolto il presidente della provincia Alfieri. Il presidente della Regione, Vincenzo Denon ha voluto esprimersi sulla vicenda. Il Governatore ha effettuato stamattina un sopralluogo nel cantiere aperto lo scorso 18 novembre e nel quale lavorano 30 operai al giorno per trasformare l’ospedale “Da Procida”, in due anni, nel Polo di Riabilitazione regionale, dotato anche di Unità Spinale, piscina e mini appartamenti per i famigliari dei pazienti.