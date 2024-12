Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 05-12-2024 ore 12:30

DEL 5 DICEMBREORE 12.20 GINA PANDOLFOUN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLARIAPERTO IL TRATTO AUTOSTRADALE SULLA-NAPOLIIN PRECEDENZACHIUSO PER UN INCIDENTE TRA IL BIVIO PER LA A24-TERAMO E IL BIVIO PER LA DIRAMAZIONESUD, IN DIREZIONE NAPOLICODE RESIDUECI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARECODE IN INTERNA ANCHE PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA, TRA LE USCITE BUFALOTTA E CASILINAIN ESTERNA CODE PER TRAFFICO DALL’APPIA ALLA PRENESTINALE ALTRE NOTIZIEI CANTIERISULLA DIRAMAZIONESUD, PER CONSENTIRE LE OPERAZIONI DI DEMOLIZIONE DEL CAVALCAVIACHIUSURA DEL TRATTO AUTOSTRADALE TRA IL BIVIO PER IL RACCORDO ANULARE E LO SVINCOLO DI TORRENOVA, IN DIREZIONE DELLA A1 MILANO NAPOLI IN FASCIA ORARIA NOTTURNA,A PARTIRE DALLE ORE 21.