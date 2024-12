Lanazione.it - Urta auto, non si ferma e si pente. L’appello: “Voglio risarcire il danno”

Lucca, 5 dicembre 2024 – Una mosca bianca, esempio vivente di come ci si dovrebbe comportare, sotto Natale e oltre. Vuole mantenere l’anonimato il nostro lettore, ma ci tiene che sia pubblicato un annuncio che non è di tutti i giorni. Eccolo: “Alle ore 13 del giorno 4.12.2024 con un’Bmw colore blu hoto inavvertitamente un’di colore chiaro in parcheggio a Sant’Anna, via Buonamici causando unche intendo. Prego inviare mail al seguente indirizzo: [email protected] ”. Lo abbiamo contattato, quasi increduli anche noi da tanta onesta: “Era un momento di traffico caos – dice – e nel cercare di divincolarmi hoto un’altra. Immagino di aver provocato un piccolo, però ho il senso di colpa per non essermito. Sul momento mi pareva impossibile, con leche incalzavano in una situazione totalmente caotica.