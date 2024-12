Agi.it - Tim è premium partner della Juventus

AGI - TIM eannunciano una nuovaship biennale che vedrà l'azienda leader italiana di telecomunicazioni diventaresocietà bianconera. L'accordo prevede la presenza del logo TIM come sleeve sponsor sulle maglieprima squadra femminile eU20 maschile, oltre alla visibilità in occasione delle partite disputate all'Allianz Stadium dalla prima squadra maschile; saranno inoltre realizzate una serie di attività dedicate ai clienti che daranno la possibilità di vivere esperienze esclusive legate al mondo bianconero. "Due aziende che puntano in modo determinato all'eccellenza, ponendosi obiettivi ambiziosi e innovativi - commenta Francesco Calvo, managing director Revenue & Institutional Relations di- Da sempre vicina al mondo dello sport, e del calcio in particolare, siamo contenti che Tim, associandosi a, abbia deciso di avere la massima visibilità con la sleevenostra prima squadra femminile eformazione U20, a testimonianza del percorso di valorizzazione intrapreso.