scuolealcinema | gli studenti e le studentesse delle scuole del Lazio tornano in sala!

Leggi su Cinefilos.it

: glie ledelincon la rassegna SguardiAttivi! La seconda edizione del progetto riparte a dicembre per portare al cinemadiprimarie, secondarie di I e II grado della provincia di Roma e di Viterbo.Si comincia il giorno 6 dicembre a Roma, presso il cinema Eurcine, con la proiezione di Gran Torino di Clint Eastwood, per glie ledell’IIS Majorana di Roma. Seguiranno il cinema Lux, il cinema Madison, il cinema Andromeda a Roma e il CineTuscia Village di Vitorchiano. Il progetto coinvolgerà poi altre città tra cui Bracciano, Rieti, Orte, Vignanello, Civita Castellana e altri centri urbani.Un progetto reso possibile grazie alla collaborazione tra una rete di dirigenti scolastici e docenti, un gruppo di critici cinematografici, operatori e operatrici culturali attivi/e sul territorio e gli operatori del settore, che, insieme, hanno dato vita alla seconda edizione della rassegna “SguardiAttivi”, promossa dall’associazione culturale ArtedelContatto ETS nell’ambito del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola promosso dal Ministero della Cultura e dal Ministero dell’Istruzione e del Merito.