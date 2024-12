Iodonna.it - Robbie Williams, Gigi D'Alessio e i 4 finalisti suoneranno dal vivo a Napoli per la finalissima del talent show. Chi vincerà?

Che questa finale di X Factor 2024 sia davvero speciale lo si è capito dall’aria che si respirava durante la conferenza stampa ufficiale. La giuria composta da Manuel Agnelli, Jake La Furia, Paola Iezzi e Achille Lauro si è dimostrata decisamente più emozionata dei 4. Poco importa che questii in erba facciano parte della squadra di due soli giudici: Mimì per Manuel Agnelli, Les Votives, i Patagarri e Lorenzo Salvetti per Achille Lauro. Paola Iezzi e Jake La Furia faranno sportivamente il tifo per il futuro vincitore. Mimì incanta con Mina: la sua interpretazione la porta in finale a “X Factor 2024” X Leggi anche › La semifinale di X Factor 2024: una sola donna in finale, la cronaca della serata e le pagelle Finale X Factor 2024, quando e dove vedere la diretta LiveLa finale di X Factor 2024 inizia alle 21.