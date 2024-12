Lapresse.it - Proteste senza tregua: 50 scioperi in calendario fino alla fine del 2024

Con cinquantanazionali e locali in programma, dicembre si preannuncia un mese segnato dalle, che ci accompagnerannodel.Viaggi aerei a rischioSi parte venerdì 13, con lo sciopero generale nazionale indetto dall’Usb, che coinvolgerà tutti i settori, pubblici e privati. Il 15 dicembre sarà invece la volta del trasporto aereo: in quella giornata si fermeranno i lavoratori dell’Enav di Milano e Varese, i dipendenti di Aviation Service a Catania (dalle 13 alle 17) e i lavoratori di Techno Sky, che sciopereranno a Milano, Bari e Brindisi per l’intera giornata. Sempre nel comparto aereo, incroceranno le braccia i dipendenti di Bgy International Service e Ags Handling, aziende dei servizi di terra dell’aeroporto di Bergamo.Disagi per il trasporto localePer quanto riguarda il trasporto ferroviario e il trasporto pubblico locale, venerdì 13 si fermeranno i lavoratori delle Ferrovie Sud Est in Puglia, con uno stop previsto a Bari, Taranto e Lecce dalle 8 alle 11:59.