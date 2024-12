Dailymilan.it - PROBABILE FORMAZIONE Atalanta-Milan, Paulo Fonseca recupera Loftus-Cheek ma gioca Musah. Le scelte

Leggi su Dailymilan.it

hato Rubenperma giocherà ancora una volta Yunus. Tutte le decisioni del tecnicosi affida allatipo. Nessuna sorpresa nella scelta dell’undici di partenza con cui ilaffronterà in trasferta l’venerdì 6 dicembre.Secondo La Gazzetta dello Sport, l’allenatore portoghese dovrebbe confermare in blocco la squadra che avuto la meglio per 3-0 sull’Empoli nell’ultima sfida di campionato a San Siro.Mike Maignan farà il proprio ritorno tra i pali dopo aver saltato gli ottavi di finale di Coppa Italia contro il Sassuolo a causa di un intervento ai denti.Rubenin panchina anche in: giocherà Yunus! View this post on InstagramA post shared by Yunus(@yunus.