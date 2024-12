Justcalcio.com - Ottima coppia manager e assistente

Leggi su Justcalcio.com

Abbiamo tradotto per voi questo articolo:Dietro (o meglio, accanto) ogni grandec’è un affidabile braccio destro: il suo vice.Alcune combinazioni dihanno avuto successo per un periodo prolungato; altri hanno stipato i trofei in uno spazio di tempo molto più breve.Ma tutte le seguenti coppie hanno lasciato il segno in panchina, sia nel gioco del club, in quello internazionale o in entrambi.Carlo Ancelotti e Zinedine ZidaneCarlo Ancelotti parla con Zinedine Zidane in panchina durante l’andata dei quarti di finale di Champions League 2013/14 contro il Borussia Dortmund (Credito immagine: Alamy)Due degli allenatori di maggior successo nella storia della Champions League, Carlo Ancelotti e Zinedine Zidane, sono stati colleghi allenatori del Real Madrid durante la stagione 2013/14.