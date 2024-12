Ospedale Da Procida di Salerno nascerà un Polo di riabilitazione

Leggi su Ildenaro.it

«L’Daera destinato ad essere chiuso con il governo regionale precedente. Lo abbiamo salvato e abbiamo deciso di creare qui ildellaregionale. In Campania non esisteva una unità spinale, pazienti che hanno lesioni cerebrali sono costretti ad andare fuori regione per farsi curare. Avremo qui una struttura molto bella con una settantina di posti letto e la possibilità di accogliere pazienti con lesioni cerebrali, di fare riabilitazioni importanti di carattere cardiologico, traumatologico, neurologico. Avremo anche dei miniappartamenti per i familiari e la possibilità di utilizzare piscine e palestre per la». Lo ha detto il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, questa mattina in visita all’G. Dadi, per un sopralluogo all’area cantieristica, dove sono in corso i lavori di ristrutturazione per la realizzazione deldiche costituirà punto di riferimento per il Sud Italia.