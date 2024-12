Ilfattoquotidiano.it - Operazione antibracconaggio tra Lombardia e Veneto, sequestrato un arsenale: cento persone denunciate, quattro arresti

Novantotto armi e oltre 17mila munizioni. Oltre a quasi 1.200 dispositivi illegali, tra cui trappole e reti per l’uccellaggione. I carabinieri forestali, con l’Pettirosso, che ogni anno li vede setacciare il peggiore black-spot del bracconaggio in Europa, cioè le Prealpi lombardo-venete, hannounin poche settimane di lavoro, denunciatoper reati contro gli uccelli selvatici e arrestatosoggetti per detenzione illegale di armi.Come ogni autunno il reparto Operativo Soarda, il Raggruppamento Cites e i forestali di Brescia, Bergamo, Mantova, Padova, Verona e Vicenza si sono avvalsi del contributo dei volontari delle associazioni animaliste e ambientaliste. Al di là die denunce, i militari hanno1.400 uccelli abbattuti e oltre mille esemplari vivi catturati illegalmente.