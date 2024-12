Agi.it - Nei sondaggi politici si sentono ancora gli effetti delle elezioni regionali

AGI - Molti osservatori hanno notato come, nelle stesse settimane in cui entrano in crisi i governi di paesi storicamente molto stabili come Francia e Germania, l'Italia si caratterizza al contrario per un'estrema stabilità politica, un tratto decisamente insolito per il nostro paese. Stabilità non solo sul piano istituzionale, ma anche su quello dei consensi, come certificato ormai da molti mesi dalla nostra Supermedia. Anche questa settimana, in, non assistiamo a particolari “rivoluzioni”, quanto piuttosto a un aggiustamento – previsto e prevedibile – in favoreforze di opposizione, alquanto galvanizzate dalla doppia vittoria allein Emilia-Romagna e Umbria di qualche settimana fa. In particolare, il Partito Democratico si conferma sopra il 23%, mentre Fratelli d'Italia scende poco al di sotto del 29%; in generale, sono un po' tutti i partiti della maggioranza a perdere leggermente terreno, anche se questo non intacca la predominanza della coalizione di centrodestra, ad oggi complessivamente appena al di sotto del 48% dei consensi.