Ilfattoquotidiano.it - ‘Ndrangheta a Brescia, 25 arrestati: tra loro un ex consigliere FdI, uno della Lega e una suora

C’era un’associazione mafiosa di matrice ‘ndranghetista,ta alla cosca Tripodi, operativa nelno. E tra le persone coinvolte o in qualche modo in rapporti con il gruppo – sostengono gli inquirenti – figuravano anche l’excomunale diin quota FdI, Giovanni Acri, nonché Mauro Galeazzi, ex esponentea Castel Mella. “A disposizione del clan” anche una religiosa, suor Anna Donelli, che si sarebbe occupata di “garantire il colmento con i sodali detenuti” in carcere. Tutti e tre sono finiti ai domiciliari, mentre per altri sono state disposte altre misure cautelari, al termine dell’inchiestaPolizia eGuardia di finanza, coordinate dalla Dda di.Secondo gli inquirenti Acri – coinvolto in un’inchiesta con l’europarlamentare Carlo Fidanza che lo avrebbe convinto a dimettersi per far posto a un altro esponente del partito – si sarebbe messo a disposizione del gruppo guidato dai componenticosca Tripodi.