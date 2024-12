Ilgiorno.it - "Mio figlio autistico isolato nella foto della classe"

Un episodio controverso e doloroso ha acceso il dibattito pubblico a Busto Garolfo, dove una madre ha denunciato l’ostracismo che avrebbe subìto dalin unagrafia scolastica. A denunciare l’accaduto è stata proprio la donna in un video su TikTok postato anche su Facebook, che ha raccolto ampio clamore e sollevato diverse polemiche. Nel video la mamma, visibilmente commossa, racconta di uno scatto che ritrarrebbe il, con tratti di autismo,in un angolo, con il resto dei compagni riuniti in primo piano. Lagrafia, una seconda elementare, è stata poi condivisa nei gruppi WhatsApp dei genitori: era stata scattata per salutare un bambino in partenza dalla scuola, lo stesso che in passato avrebbe bullizzato il piccolo escluso secondo la donna. Secondo la mamma, ilsi sarebbe inizialmente rifiutato di partecipare allaper viatensione con l’altro bambino.