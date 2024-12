Rompipallone.it - Mercato Napoli, De Laurentiis chiude l’affare e guasta i piani dell’Inter: ora la firma è a un passo

Con ilche incombe, il patron delAurelio Deè pronto a rovinare iper un top player. Ilsi prepara aldi gennaio, con un occhio rivolto sia agli acquisti che alle permanenze. Per quanto riguarda il reparto difensivo, la società potrebbe cercare un difensore centrale in grado di alternarsi con Amir Rrahmani e Alessandro Buongiorno, un giocatore che offra maggiori garanzie. Tuttavia, oltre agli innesti, i partenopei dovranno affrontare anche il capitolo delle uscite.In particolar modo, ilè attento sui rinnovi di Mathias Olivera e Alex Meret. Per il primo, il prolungamento contrattuale dopo l’ottimo avvio di stagione è stato già imbastito; per il portiere azzurro la faccenda è più complicata. Il suo contratto in scadenza e, in assenza di un rinnovo, potrebbe spingerlo a valutare nuove strade.