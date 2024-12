Ilfattoquotidiano.it - Meloni “concubina di Sion”, “traditrice che ha rinnegato il fascismo”: così i neonazi volevano uccidere la premier “con un colpo in testa”

“, “schifosa“, “di“, “fascista finché non è salita al potere”, mentre “ora rinnega di esserlo“.sti del gruppo “Werwolf divi” chiamavano Giorgia, checon “unin“. È quanto emerge dalle intercettazioni riportate nell’ordinanza di custodia cautelare, firmata dalla gip di Bologna Nadia Magretti, che mercoledì ha portato all’arresto di 12 membri della banda, accusati di terrorismo, propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa. Secondo la giudice, il piano di attentare alla vita della, “lungi dall’essere meramente teorico”, era invece piuttosto concreto, tanto da includere la formazione di “guerriglieri” e la ricerca di armi sul web. A raccontarlo al telefono è uno dei presunti capi dell’organizzazione, Salvatore Nicotra detto “l’istruttore”: “Allenavo cinque guerriglieri per dargli un’arma in mano, andare davanti allae sparargli in