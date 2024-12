Medio Oriente Crosetto Italia impegnata per pace e stabilità

Leggi su Ildenaro.it

ROMA (ITALPRESS) – “Stasera ho avuto un colloquio telefonico molto importante e molto cordiale con il mio omologo israeliano, Israel Katz. E’ stata un’occasione importante per ribadire come l’consideri il cessate il fuoco in Libano come pure, e come sarebbe auspicabile, a Gaza e in tutta la Palestina, un’opportunità cruciale per ladella regione, da non disperdere nè sprecare. Ho riaffermato l’impegno dell’a favorire lae lanel, sottolineando l’importanza che il cessate il fuoco attuale sia rispettato da tutte le parti. Questo è, per quanto mi riguarda, un punto fondamentale al fine di sostenere il processo di”. Così il ministro della Difesa, Guido. “Un processo difragile e precario, ma essenziale, in cui Unifl, di cui l’è il secondo contributore, potrà giocare un ruolo sempre più importante.