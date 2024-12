Ilfattoquotidiano.it - Massimo Lopez dopo essere stato investito a Roma: “Sul cellulare ho trovato 3680 messaggi. Mi sono rotto un po’ il naso, mi sono rotto un po’ la mano e ora mi sto rompendo un po’…”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Bollettino del giorno.“Sto meglio, ma abbastanza turbato”.Ci ripensa e ripensa.“Infatti fisicamente non mi lamento,un miracolato, poteva andare molto peggio”.Nello specifico.“Fratturina al, lussazione delle dita ed escoriazioni varie”.Però?“La questione è psicologica: più ci penso e più mi spavento di come è andata e come sarebbe potuta andare”.(Venerdì scorso,, pocoandato in scena al Teatro Olimpico ditravolto da un motociclista. Il motociclista non si è fermato. Cile indagini, come da prassi. Nel frattempoha deciso di curarsi con il teatro.)Da vero teatrante non ha abdicato al palco.“Ho saltato solo la rappresentazione pomeridiana, ma solo perché appena uscito dal Pronto Soccorso. Mentre la sera ho preteso di andare in scena”.