Le voci della scuola studenti e genitori | Ecco perché conta partecipare

Bologna, 5 dicembre 2024 – C’è Ciro, rappresentante d’istituto alle Aldini Valeriani, per cui il ruolo permette di avere sempre nuove idee, come “un festival scolastico, o i club, per coltivare passioni nel tempo libero”. E poi c’è Chiara, presidente del Comitatodelle Tambroni, che ricorda gli anni di battaglie, anche di chi l’ha preceduta, per avere una piazza scolastica là dove l’ingresso dell’istituto era a ridossostrada e delle auto. Ma del resto, “si fanno le cosesono giuste, anche se a beneficiarne saranno i bambini di domani”. Oppure c’è Gianluca, che ricorda come il Mattei di San Lazzaro sia diventato cellular free. Non solo, “abbiamo creato un fondo speciale per le famiglie con più basso reddito Iseetutti possanoai viaggi di istruzione”.