Lavrov parla al summit Osce le delegazioni dei Paesi baltici e della Polonia lasciano la sala

Alcune, tra cui quelle dei, hanno lasciato ladel vertice ministeriale dell’(Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa) – in svolgimento a Malta – non appena il ministro degli Esteri russo Sergejha preso parola. È invece rimasta inla maggioranza delle, tra cui quella americana guidata da Antony Blinken. Polish foreign minister left thehall during the Russian foreign minister’s speech, adding:has come to lie about the Russian invasion and Russian actions in Ukraine. I will not listen to these lies.pic.twitter.com/aGoZheIiAe— Intermarium 24 (@intermarium24) December 5, 2024Il polacco Sikorski: «La Russia inquina tutte le organizzazioni internazionali di cui fa parte con le sue bugie»Prima dell’intervento di, il polacco Radoslaw Sikorski aveva promesso che non si sarebbe seduto al tavolo con, non avendo alcuna intenzione di ascoltarlo: «I russi inquinano tutte le organizzazioni internazionali di cui fanno parte con le loro bugie».