Indagine sulla Presunta "Insurrezione" di Yoon Suk-yeol e Impeachment in Corea del Sud

Crisi politica indel Sud:sottoper legge marziale, il Parlamento pronto a votare l’La polizia sudna ha avviato un’nei confronti del presidenteSuk-, accusato di” a seguito della sua controversa dichiarazione di legge marziale. Lo ha confermato Woo Jong-soo, capo del quartier generale investigativo della National Police Agency, durante una comunicazione ai legislatori. La questione è stata formalmente assegnata agli investigatori, alimentando le polemiche su quanto accaduto.Intanto, la politica sudna è in fermento per la mozione dipresentata controdal blocco delle opposizioni. Il Parlamento di Seul è atteso a votare sabato, alle 19 locali (11 ora italiana),proposta, che deve essere discussa entro le 72 ore dalla sua presentazione per evitare che decadere.