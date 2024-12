Sport.quotidiano.net - Il doppio ex mette le cose in chiaro: "Bugiarda la classifica dei granata"

Leggi su Sport.quotidiano.net

Con 28 presenze e 7 gol tra il 2021 e il 2023 con la Reggiana (una promozione in B), e con 125 presenze e 7 reti dal 2005 al 2013 con la Cremonese, Michele Cremonesi (36 anni) può dire di conoscere molto bene le due realtà, che domenica alle 15 si sfideranno allo "Zini" di Cremona, città di Michele che a inizio intervista ha scherzato dicendo "Nel mio caso si può proprio dire: di nome e di fatto". Ha vestito anche le maglie di Crotone, Spal, Venezia, Perugia, Virtus Entella e Fiorenzuola. L’ex difensore da un mese esatto è il vice allenatore della Pergolettese in Serie C. Sempre in campo, ma senza scarpini. "Non ho deciso in un preciso momento di sre, ma non essendosi presentate negli scorsi mesi opportunità, pian piano ho preso coscienza: stava arrivando quel momento. Poi un mese fa ho colto al volo l’opportunità della Pergolettese: allenare è quello che volevo fare dopo la carriera da calciatore".