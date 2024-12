Nerdpool.it - Harry Potter: La serie tv della HBO offre il ruolo di Severus Piton a Paapa Essiedu

Leggi su Nerdpool.it

Dopo tanto tempo, latelevisiva diHBO potrebbe aver trovato il suo. Lalive-actionWarner Bros. Television, che all’inizio di quest’anno ha indetto un casting aperto per i tre ruoli principali die dei migliori amici Ron Weasley e Hermione Granger, avrebbe offerto all’attore britannicoildel Professor, il mago mezzosangue e capoCasa Serpeverde alla Scuola di Magia e Stregoneria di Hogwarts. Il compianto Alan Rickman ha interpretato il personaggio in tutti gli otto film ditra il 2001 e il 2011.Secondo The Hollywood Reporter, che ha riportato per primo la notizia, alla candidata agli Emmy è stata offerta la parte, ma non è stato raggiunto un accordo. Deadline riporta che “al momento non è stata fatta alcuna offerta formale” a