Harry Potter | Il ruolo del professor Severus offerto a Paapa Essiedu?

HBO potrebbe aver trovato inil giusto nome per undi spicco nella serie tv ispirata al celebre maghetto.Secondo il the Hollywood Reporter, infatti, l’emittente avrebbeildelproprio all’eclettico attore britannico. Nel dare questa notizia, la fonte ha però specificato che ilè statoall’attore, ma che non è dato sapere se successivamente siano partite le trattative per chiudere l’accordo.In aggiunta alla notizia, THR ha riferito di aver contattato HBO in merito al casting die di aver ottenuto questa risposta a riguardo: “Sappiamo che una serie di così alto profilo attirerà molte voci e speculazioni. Mentre procediamo nella pre-produzione, confermeremo i dettagli solo quando finalizzeremo gli accordi.