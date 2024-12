Unlimitednews.it - Fonseca “Atalanta fortissima ma Milan in crescita e pronto”

O (ITALPRESS) – “Per noi un buon momento per giocare contro l’? Non è mai un buon momento per affrontarli, ma siamo in, la squadra è in fiducia. Sappiamo che affrontare l’è sempre difficile, stanno molto bene, hanno vinto le ultime 8 partite. E’ una squadra, sarà una partita difficilissima ma siamo pronti e fiduciosi”. Paulocrede nel suoin vista del big match di domani al Gewiss Stadium. “Ma la squadra non ha bisogno di questa partita per prendere consapevolezza di quello che sta facendo – mette in chiaro il tecnico portoghese – E’ una gara importante ma non decisiva, che può portare tante cose positive: vincere una partita così porterebbe più fiducia per il futuro”. L’sarà anche un bel test per la tenuta difensiva del, inpure quella.