Oasport.it - F1, Max Verstappen: “La macchina non è stata semplice da guidare, positivo che abbiamo superato i problemi”

Leggi su Oasport.it

Maxsi è già laureato Campione del Mondo per la quarta volta consecutiva e sta chiudendo nella maniera migliore possibile la stagione: l’olandese della Red Bull ha vinto alla grande anche il Gran Premio del Qatar a Lusail e ad Abu Dhabi cerca la chiusura migliore di un’altra annata fantastica che l’ha portato a un altro titolo.Queste le sue dichiarazioni alla vigilia dell’ultimo Gran Premio del 2024 in conferenza stampa: “La pista di Abu Dhabi è un po’ diversa, ma il risultato della scorsa settimana dimostra che anche quando le cose non vanno bene, c’è sempre la possibilità di dare una svolta alle cose e di diventare più veloci. All’inizio in Qatar non eravamo molto veloci, poi dopo le qualifiche del sabato ci siamo ritrovati in lotta, quindi significa che laaveva più prestazioni rispetto a quello che pensavamo.