Lanazione.it - Esposito, una famiglia nel pallone: "Vorrei restare a lungo a Spezia"

Leggi su Lanazione.it

, sarò sempre riconoscente a questa città". È un Salvatorea tutto tondo quello che si racconta a La Nazione:, ambizioni, passioni, la musica di Gigi D’Alessio e Geolier., è un momento magico per lei e suo fratello Pio: nella sua bacheca il trofeo MVP della Serie BKT come miglior giocatore del mese di settembre, Pio premiato come miglior giocatore della cadetteria per lo scorso campionato. "Per me e la miaè un momento bellissimo. Questi riconoscimenti ci spingono a lavorare ancora più duramente per fare in modo che queste situazioni felici durino il più apossibile". Una, la sua, cresciuta con il mito del football. Suo padre, ex giocatore e allenatore della Juve Stabia, vi ha trasmesso la passione? "Siamo nati tutti e tre con iltra i piedi, da piccoli passavamo tutti i giorni a giocare a calcio.