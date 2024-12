Liberoquotidiano.it - Delta Force Nuovo sparatutto in prima persona dal team dietro Call of Duty: Ora disponibile per dispositivi mobili

Leggi su Liberoquotidiano.it

La campagna multigiocatore gratuita per PC è orasu S; le versioni per iOS, Android e Google Play Games su PC saranno lanciate il 20 gennaio; la campagna Black Hawk Down seguirà poco dopo LOS ANGELES, 5 dicembre 2024 /PRNewswire/Lancio della missione! IlJade ha rilasciato oggi la sua attesissima open beta multigiocatore per lotattico in. Dopo il successo riscosso allo SNext Fest, in cuiè stato il quarto titolo più desiderato e ha raggiunto il primo posto in tutte e tre le classifiche dello SNext Fest, ilJade è entusiasta di portare altri contenuti ampliati, come nuove armi e operatori, mappe uniche, missioni coinvolgenti e altro ancora alla campagna multigiocatore. Guarda subito il teaser di Black Hawk Down "L'interoJade è orgoglioso di presentare al mondo la nostra visione di", ha affermato Shadow Guo, Game Director di