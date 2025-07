Macerata malore sui binari | morto operaio mentre lavorava sulla ferrovia

Una tragedia si è consumata questa mattina a Sforzacosta, Macerata, dove un operaio di circa 50 anni ha perso la vita mentre lavorava sui binari della linea ferroviaria. Un malore improvviso durante le operazioni di elettrificazione ha spezzato una vita, lasciando senza parole la comunità locale. I soccorsi, pur tempestivi, non hanno potuto far altro che constatare il decesso, sconvolgendo tutti noi con questa perdita improvvisa e dolorosa.

Tragedia questa mattina a Sforzacosta (Macerata) nelle Marche, dove un operaio di circa 50 anni è deceduto a causa di un malore mentre stava lavorando sui binari della linea ferroviaria Macerata-Albacina. L’uomo si è sentito male poco prima di mezzogiorno mentre stava lavorando all'elettrificazione della rete ferroviaria, sospesa durante l’estate per permettere lo svolgimento dei lavori. I soccorsi non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti di polizia. Il Servizio prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro (Spsal) dell'Azienda sanitaria territoriale (Ast) di Macerata è al lavoro per ricostruire l'accaduto. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it