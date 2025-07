Inseguimento da Turi a Casamassima | contromano sulla statale scontro con l’auto dei carabinieri due arrestate e due militari feriti Nella notte

Nella notte del 5 luglio 2025, un inseguimento mozzafiato tra una Lancia Ypsilon e i Carabinieri di Gioia del Colle ha sconvolto Turi. Tra contromano e scontri, la fuga si è conclusa con due persone arrestate e due militari feriti, raccontato dall'inviato Tonio Coladonato su vivilastrada.it. Una vicenda che mette in luce i rischi e le tensioni di una notte intensa, lasciando tutti con il fiato sospeso fino all’ultimo colpo di scena.

Scrive Tonio Coladonato (vivilastrada.it): In piena notte 5 Luglio 2025 ore 3,50 Tutto è iniziato nel Comune di Turi poi un folle inseguimento tra una Lancia Ypsilon e i Carabinieri del nucleo Radio Mobile della Compagnia di Gioia del Colle. I militari si accorgono in una via centrale di Turi di un'auto che girava a fare sospetto chi era a bordo dell'auto un uomo e due donne di Acquaviva. I malviventi si accorgono dei CC, così ingaggiano l'inseguimento a alta velocitĂ , l'auto sospetta scappa verso Casamassima poi imbocca la SS.100 contromano, dalla centrale operativa della compagnia di Gioia del Colle partono altre pattuglie di militari, i militari non inseguono contro mano i malviventi ma li controllano dalla corsia parallela in sirena spiegata da li a poco arrivano i rinforzi e i fuggitivi si vedono braccati, tentano il tutto per tutto scontrandosi un una gazzella, le due donne vengono bloccate e ammanettate mentre l'uomo scappa, bilancio dello scontro frontale alle porte di Casamassima è di diversi feriti.