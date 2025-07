Esplosione a Roma agenti travolti per salvare due uomini | Erano ancora nel locale ci siamo detti ‘andiamo'

Un’onda di coraggio e sacrificio ha travolto Roma in un momento di estrema emergenza. Gli agenti Francesco D’Onofrio e Marco Neri, travolti dall’esplosione nel tentativo di salvare vite umane, ora sono ricoverati al Policlinico Umberto I. La loro prontezza d’animo testimonia il valore di chi mette la vita al servizio degli altri. La loro storia ci ricorda che il vero eroismo si manifesta nei momenti più difficili; continuate a leggere per conoscere i dettagli di questa drammatica vicenda.

L'agente Francesco D'Onofrio e il vice ispettore Marco Neri sono ricoverati al Policlinico Umberto I. "Non siamo riusciti a fare molta strada per metterci in sicurezza, appena c'è stata l'esplosione ci ha travolti e ci siamo trovati avvolti dalle fiamme". 🔗 Leggi su Fanpage.it

