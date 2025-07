Sestri Levante 3mila euro per un matrimonio civile Ma per firmare i documenti c’è solo una bic

A Sestri Levante, un matrimonio civile costa 3.000 euro e richiede una bic per la firma dei documenti, suscitando scalpore tra cittadini e politici. La denuncia dell’ex candidato sindaco Marcello Massucco evidenzia le difficoltà affrontate prima di sbloccare le cerimonie in Comune, dopo lunghe interrogazioni. Questa vicenda mette in luce le criticità del sistema e le esigenze di trasparenza e semplificazione amministrativa.

La denuncia dell’ex candidato sindaco di centrosinistra, Marcello Massucco: “E solo dopo diverse interrogazioni siamo riusciti a sbloccare le cerimonie in Comune”. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Sestri Levante, 3mila euro per un matrimonio civile. Ma per firmare i documenti c’è solo una bic

