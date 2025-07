LIVE Cobolli-Mensik 6-2 5-4 Wimbledon 2025 in DIRETTA | serve per andare 2-0 il romano!

L'emozione al Wimbledon 2025 si accende con il match tra Cobolli e Mensik, un duello ricco di suspense e colpi sorprendenti. In questa sfida cruciale, ogni punto può fare la differenza, e i giocatori si sfidano con tenacia e talento. Resta con noi per seguire in tempo reale l'andamento di questa partita, che promette di regalare emozioni fino all'ultimo scambio...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-40 Doppio fallo purtroppo. Il primo. A-40 AAACCCEEEEE! 40-40 Kick, dritto inside in perentorio! 30-40 Trattiene il braccio il romano con il dritto e concede la prima chance di break. 30-30 Che errore di Mensik, sembrava aver ormai fatto il difficile ma ha messo il rovescio in rete. 15-30 Stecca di dritto il romano: c’è la chance per il rivale. 15-15 Bel passante di rovescio nei piedi di Mensik. Bravo il ceco. 15-0 Beh, prima al corpo e dritto anomalo sulla riga Cobolli! 5-4 Game delicatissimo in arrivo per il romano, serve per portarsi avanti di due set. 🔗 Leggi su Oasport.it