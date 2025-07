Diogo Jota è successo al funerale | tutti in lacrime

diogo jota 232 successo al funerale, tutti in lacrime. Era impossibile restare indifferenti. L’intera comunità di Gondomar, ma anche il mondo del calcio, si è fermato per rendere omaggio a Diogo Jota e al fratello André, vittime di un tragico incidente. Un momento di dolore profondo che ha unito cuori e anime, dimostrando quanto siano preziose e fragili le vite di chi amiamo. La commozione ha lasciato un segno indelebile nei presenti, ricordando a tutti che la memoria e l’amore sono il vero patrimonio.

Era impossibile restare indifferenti. L’intera comunità di Gondomar, ma anche un’intera nazione e il mondo del calcio, si è fermato per dare l’ultimo addio a D iogo Jota e al fratello André. Due giovani vite spezzate in un tragico incidente stradale, e un dolore che si è riversato nella chiesa del paese, trasformandola in un luogo di commozione collettiva. Ma è stato un momento preciso, struggente e carico di significato, a spaccare il cuore dei presenti: l’ingresso di Rute Cardoso, la giovane vedova di Diogo Jota, con i tre figli piccoli avuti dal campione portoghese. Solo due settimane fa, il matrimonio. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Diogo Jota, è successo al funerale: tutti in lacrime

