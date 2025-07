Nintendo quasi riprende un gioco sottovalutato ma un problema lo ferma

Nintendo sta per rilanciare un titolo sottovalutato, ma un imprevisto blocca di nuovo la rinascita. I fumetti legati ai videogiochi sono strumenti potenti per espandere gli universi narrativi, e nel caso di ARMS, questa strategia avrebbe potuto ravvivare l’interesse sulla serie. Tuttavia, un problema ha frenato i piani. In questo articolo, esploreremo l’evoluzione della collaborazione tra Nintendo e Dark...

Il mondo dei fumetti legati ai videogiochi rappresenta spesso un'opportunità per espandere e approfondire l'universo narrativo di determinati titoli. Nel caso di Nintendo e del suo titolo ARMS, questa strategia ha incontrato delle difficoltà, portando alla cancellazione di un progetto che avrebbe potuto contribuire a mantenere viva l'attenzione sulla serie. In questo articolo si analizza l'evoluzione della collaborazione tra Nintendo e Dark Horse Comics, i tentativi di prolungare la vita dell'IP attraverso il fumetto e le ragioni dietro il fallimento di questa iniziativa.

