Quando essere insegnanti penalizza i propri figli | il caso di Milano che svela l’ipocrisia istituzionale sui docenti considerati lavoratori part-time nonostante 1.660 ore annue effettive

Il caso di Milano apre una ferita nel mondo della scuola, svelando un'ipocrisia che penalizza insegnanti e cittadini. Due docenti, nonostante svolgano 1660 ore annuali, si vedono negare il diritto all'asilo nido per la loro bambina per un requisito che non riflette la realtà del loro impegno professionale. È ora di mettere in discussione norme obsolete e riconoscere il valore reale del lavoro degli insegnanti, anche quando la burocrazia tenta di sfidarli.

Una coppia di docenti di scuola secondaria si vede negare l'accesso all'asilo nido comunale per la propria figlia. Il motivo? Secondo il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, gli insegnanti non possono dimostrare di lavorare almeno 35 ore settimanali, requisito necessario per ottenere il punteggio massimo nella graduatoria. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

