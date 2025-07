Incontro con un orso | il vademecum ufficiale di Lombardia e Trentino coi numeri da chiamare

In Lombardia e Trentino, la convivenza con gli orsi richiede attenzione e rispetto. In seguito alla tragica vicenda di Omar Zin in Romania, è fondamentale conoscere le corrette procedure da seguire in caso di incontro con questi grandi animali selvatici. Ecco il vademecum ufficiale con i numeri utili e le indicazioni pratiche per proteggere sé stessi e rispettare la natura, perché la prudenza può fare la differenza tra sicurezza e rischio.

La tragedia di Omar Zin, ucciso da un’ orsa in Romania, dopo che il motociclista lombardo si era fermato per scattare delle foto nel luogo in cui l’animale aveva i suoi 3 cuccioli, ha riportato d’attualità il tema del rapporto tra esseri umani e animali selvatici, orsi in particolare, in contesti naturali come sentieri per il trekking, boschi e aree di montagna. Ecco dunque un vademecum ufficiale, che integra quello predisposto dal Parco delle Orobie Bergamasche, in Lombardia, e quello della Provincia autonoma di Trento, che si basa sulle linee guida elaborate dalla Safety in Bear Country Society validate da 38 esperti internazionali dell’International Association for Bear Research and Management (IBA). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it