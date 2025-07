Calciomercato Juve | Retegui verso l’Arabia come lo sostituirà l’Atalanta? Il nome in pole position per l’attacco è il suo rivelazione

Il calciomercato della Juventus si infiamma con Mateo Retegui sempre più vicino all’Arabia Saudita, aprendo scenari importanti per l’attacco di Serie A. L’Atalanta, pronta a rimpiazzarlo, mette nel mirino Lorenzo Lucca, il nome in pole position per sostituire l’attaccante argentino. Un vero e proprio domino di mercato che potrebbe rivoluzionare le strategia delle big italiane, lasciando tutti con il fiato sospeso. La prossima mossa è ancora da scoprire.

Calciomercato Juve: l'Atalanta potrebbe sostituire così la partenza di Mateo Retegui, sempre più diretto verso l'Arabia Saudita. Un clamoroso domino di mercato potrebbe ridisegnare l'attacco di diverse squadre di Serie A. Al centro dell'intrigo c'è l'Atalanta, pronta a inserirsi con forza nella corsa per Lorenzo Lucca – accostato al calciomercato Juve -, ma solo dopo aver definito una cessione eccellente. Come riporta il Messaggero Veneto, la "Dea" è la nuova, determinata pretendente per il centravanti dell'Udinese, ma tutto dipende dal futuro di Mateo Retegui.

Ederson Juve, il brasiliano è un obiettivo fattibile per i bianconeri: l’Atalanta ha messo nel mirino tre giocatori per sostituire il suo numero 13! Tutti i nomi sul tavolo che possono liberare il sudamericano - La trattativa che potrebbe portare Ederson alla Juventus si fa sempre più concreta. Il centrocampista brasiliano, obiettivo interessante per i bianconeri, ha acceso gli interessi della dirigenza juventina.

