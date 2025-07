Stradella braccio incastrato nel nastro trasportatore | 26enne ricoverata in ospedale

Un grave incidente sul lavoro scuote Stradella, dove una giovane donna di 26 anni ha subito l'incredibile trauma di un braccio incastrato nel nastro trasportatore. L’episodio, avvenuto nella mattinata di oggi presso uno stabilimento logistico, ha richiesto l’intervento urgente dei vigili del fuoco per liberarla. La vittima è ora ricoverata in ospedale con conseguenze serie, mentre le autorità indagano sulle cause di questo drammatico incidente.

Stradella (Pavia), 5 luglio 2025 - Le è rimasto il braccio incastrato nel nastro trasportatore. Una donna di 26 anni ha riportato serie conseguenze nell 'incidente sul lavoro successo nella tarda mattinata di oggi, sabato 5 luglio, nello stabilimento di una ditta di logistica in via Zaccagnini a Stradella. Vigili del fuoco per liberare il braccio. Erano da poco passate le 11 quando le colleghe e i colleghi della dipendente hanno lanciato l'allarme e, per la riferita gravità della situazione, il soccorso sanitario di Areu ha inviato sul posto in codice rosso sia un'ambulanza che l'auto medica col rianimatore a bordo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Stradella, braccio incastrato nel nastro trasportatore: 26enne ricoverata in ospedale

