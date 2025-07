Sorpresi a rubare all’interno di una scuola arrestati

Un episodio che lascia senza parole: due uomini di Portici sono stati sorpresa a rubare all’interno di una scuola, finendo in manette. La Polizia di Stato, durante un normale servizio di controllo, ha intercettato i ladri e assicurato alla giustizia questi soggetti con precedenti. Un richiamo alla vigilanza, soprattutto in ambienti sensibili come le strutture scolastiche, dove la sicurezza deve essere sempre prioritaria.

Nel pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato ha arrestato due uomini originari di Portici, di 32 e 34 anni, entrambi con precedenti di polizia, per furto aggravato. In particolare, gli agenti del Commissariato di Portici-Ercolano, durante il servizio di controllo del territorio, a seguito di una nota pervenuta alla locale Sala Operativa, sono intervenuti in via De Lauzieres a Portici per la segnalazione di un furto in atto all'interno di un istituto scolastico. Giunti sul posto, i poliziotti hanno notato i due che stavano asportando del materiale dall'istituto scolastico e lo stavano caricando su un furgone.

