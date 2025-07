Tragedia Valle d’Aosta aliante si schianta a Saint-Nicolas e muore il pilota

Una drammatica tragedia ha sconvolto la Valle d’Aosta: un aliante si è schiantato a Saint-Nicolas, mietendo la vita del pilota. L'incidente, avvenuto mentre sorvolava il piccolo comune a circa 30 minuti da Aosta, ha lasciato la comunità sotto shock. I soccorritori, prontamente intervenuti, hanno purtroppo trovato l’uomo già senza vita. Un evento che solleva ancora una volta interrogativi sulla sicurezza del volo e l’importanza di prevenzione e controlli rigorosi.

L'uomo stava sorvolando la zona del piccolo comune a circa 30 minuti di distanza dal capoluogo da Aosta. I soccorritori intervenuti lo hanno trovato già senza vita. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Tragedia Valle d’Aosta, aliante si schianta a Saint-Nicolas e muore il pilota

