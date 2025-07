Roma celebra un grande fotografo | a Palazzo Bonaparte Elliott Erwitt Icons

Roma rende omaggio a uno dei grandi maestri della fotografia contemporanea con la mostra "Elliott Erwitt. Icons" a Palazzo Bonaparte. Un percorso esclusivo tra 80 immagini che svelano l'irriverente e poetico sguardo di Erwitt sulla vita quotidiana, unendo empatia e ironia. Se vuoi immergerti nel suo mondo autentico e sorprendente, non perdere questa occasione unica fino al 28 settembre. La città si trasforma così in un palcoscenico per l’arte visiva più profonda.

Elliott Erwitt è stato uno dei maestri della fotografia contemporanea, ha saputo trasformare la vita quotidiana in poesia visiva, con empatia e ironia, e fino al 28 settembre Palazzo Bonaparte lo celebra con una mostra, Elliott Erwitt. Icons, che raccoglie 80 celebri scatti. Con uno stile inconfondibile, irriverente, poetico, profondamente umano, Erwitt ha saputo catturare la leggerezza della gioia di vivere. Membro dal 1953 della storica agenzia Magnum, il fotografo nato a Parigi da genitori ebrei di origine russa, vissuto in Italia fino al 1938 e poi emigrato negli Stati Uniti a causa delle leggi razziali, ha raccontato gli ultimi sessant'anni di storia e civiltà contemporanea, cogliendo gli aspetti più drammatici ma anche quelli più divertenti della vita.

