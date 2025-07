LIVE Cocciaretto-Bencic 4-6 6-3 1-0 Wimbledon 2025 in DIRETTA | break in apertura di terzo set per l’azzurra!

Vivi l’emozione della semifinale di Wimbledon 2025 tra Cocciaretto e Bencic, un match ricco di emozioni e colpi sorprendenti. L’azzurra conquista un break in apertura del terzo set, dimostrando determinazione e talento. Resta aggiornato in tempo reale sui momenti salienti di questa sfida avvincente: clicca qui per vivere ogni scambio, ogni emozione e ogni svolta di questa incredibile partita. La suspense è alle stelle!

2-0 Cocciaretto conferma il break con una grande prima vincente! 40-30 Doppio fallo per l'italiana, il primo del set. Seconda Cocciaretto che ha cercato l'ace. 40-15 La seconda non era profondissima, ma Bencic in questo momento concede molto e manda fuori il rovescio lungolinea!! Seconda palla per l'azzurra. 30-15 Ottima prima vincente per Cocciaretto!! 15-15 Primo errore grave del set per l'azzurra che manda in rete un dritto apparentemente molto facile. 15-0 Prima sulla riga e servizio vincente per Cocciaretto! 1-0 SUBITO BREAK NEL TERZO SET!!! Cocciaretto è una furia e conquista il primo game del terzo set, adesso deve confermare il break! 15-40 La seconda è lenta e Cocciaretto ha tutto il tempo di aggredire Bencic con la risposta!! Dritto profondo e punto per l'azzurra!! Seconda!! 15-30 Il rovescio di Bencic è lunghissimo! Occasione per l'azzurra!! 15-15 Ottimo lungolinea di Cocciaretto che si apre il campo e chiude il punto con il dritto vincente!! Altra seconda per la svizzera.