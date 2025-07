La pediatria dell’ospedale Umberto I è un’eccellenza sanitaria | nessun riarmo deve cancellarla

La Pediatria dell'Ospedale Umberto I rappresenta un’eccellenza sanitaria in Italia, una risorsa preziosa che nessun riarmo può cancellare. Quando la salute dei nostri figli è a rischio, l’esperienza e la competenza di medici dedicati diventano fondamentali. Così, nonostante le difficoltà e le lunghe attese, deciso a tutelare mio figlio, mi rivolgo subito al Pronto Soccorso, consapevole che ogni minuto può fare la differenza tra la salute e un'ulteriore preoccupazione.

Prima, una febbre alta per quattro giorni che non scendeva, solo con un antibiotico datoci dalla guardia medica (e poi giudicato non utile dalla pediatra). Passano meno di due settimane e di nuovo la febbre. Che una mattina si è più alta del solito, è accompagnata dal dolore al collo e da un aspetto decisamente preoccupante. Così, sia pure certa di affrontare un calvario di ore e ore di attesa, decido di portare mio figlio di 15 anni al Pronto Soccorso pediatrico dell’ospedale Umberto I, a Roma. Qui la sorpresa: mio figlio è stato preso in carico immediatamente, senza attese. Dopo i primi controlli, medici e infermieri (il personale era tantissimo e premuroso) gli fanno subito un prelievo spinale, per valutare una possibile meningite. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - La pediatria dell’ospedale Umberto I è un’eccellenza sanitaria: nessun riarmo deve cancellarla

